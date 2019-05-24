27至30日注意！ NPA署長室PO萬安演習懶人包

2019-05-24 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕萬安42號演習將在27日登場，對此，NPA署長室今天（24日）稍早在臉書粉專發布懶人包，向民眾說明演習日程，以及需要留意的重點項目。

NPA署長室表示，萬安演習將於27日至30日，分別在北、中、南及外島地區實施，「本次演習也會依災防告警系統（PWS），向民眾發送測試警告簡訊，若收到警告簡訊，切勿驚慌。」

萬安演習實施時間，27日是北部地區，包括雙北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣市；28日是南部及金門地區，包括台南市、高雄市、屏東縣、金門縣；29日是東部及馬祖地區，包括台東縣、花蓮縣、連江縣；30日是中部及澎湖地區，包括台中市、彰化縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣市、澎湖縣。

演習期間，當防空警報響起，路上行人及行駛車輛應立即停止動作，就地接受警察及民防人員指導疏散避難；大眾運輸方面，捷運、高鐵及台鐵正常行駛，機場班機也正常起降，但旅客到站須依循警察及站務人員指示；高速公路方面，強調「只准下，不准上」，下交流道的車輛應靠邊熄火停放。

NPA署長室強調，萬安演習進行時，道路須清空、民眾也須配合疏散，若在演習期間經勸導仍不配合者，可依《民防法》第21條及第25條規定，將會處以3萬至15萬元罰鍰。

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