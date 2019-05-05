萬安42號演習中部7縣市日期確定 緊接在國道戰機起降後

2019-05-05 21:15

〔記者湯世名／彰化報導〕今年中部7縣市萬安42號演習，確定將於5月30日下午1時30分至2時在警報聲中展開，當天7縣市街道都將全面實施人、車管制及引導避難，警方呼籲這30分鐘內民眾應待在室內，嚴禁在大馬路上趴趴走，未遵守演習相關規定將處3萬元以上、15萬元以下罰鍰。今年特別的是，萬安42號演習是緊接在28日漢光35號演習國道戰機起降演練之後，短短3天中部就有2個重大演習，歷來罕見。

中部地區萬安42號演習的實施縣市，包括彰化縣、台中市、南投縣、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣與嘉義市等7個縣市。彰化縣警局指出，當天民眾於演習警報發放後，必須配合憲兵、警察、民防、義警人員交通管制與避難疏散措施，演習時間為30分鐘，這段時間內，汽、機車族都需配合操演停放路邊，民眾必須待在騎樓或室內， 嚴禁在大馬路上趴趴走。

高速公路部分，將於各交流道實施管制，准下不准上，行駛於高速公路的車輛不予管制可繼續行駛，惟下交流道後立即疏散避難。彰化縣警局呼籲，演習時請民眾及各機關、學校、團體、公司、廠場必須配合實施，如有不配合且經勸導不聽者，將以違反民防法第21條規定，並依同法第25條規定處以3萬元以上15萬元以下罰鍰。

今年較為特別的是，萬安演習是緊接在28日的漢光35號演習戰機國道起降演練之後，中部地區短短3天內接連有2個重大演習，歷年來罕見，警方與軍方都高度重視，已緊鑼密鼓籌畫中。

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