萬安演習27日登場 竹市警籲民眾配合疏散避難演練

2019-05-22 13:08

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市軍民聯合防空萬安42號演習，將於27日星期一下午1點半實施，演習時間共計30分鐘，由新竹市警察局民防管制中心同步發放警報，市長林智堅將與行政院動員會報統裁部視察交通管制、防空疏散避難及民防（防護）團開設等各項目演練情形，屆時全面實施人、車交通管制，竹市警察局呼籲民眾根據引導演練疏散避難，直至下午2時警報解除為止，期盼藉本次演習提升市民防空危機意識觀念向下扎根。

演習當天1點半警報發放音符為1長音2短音，長音15秒，短音5秒，間隔各5秒，重覆3次，總共115秒，演習期間林智堅及行政院動員會報統裁部一行人將前往視察交通管制、避難撤離外，也將檢視竹市載熙國民小學師生防空避難情形，以及北區區公所公務機關民防團開設作業演練，並首次新增「應變指揮中心轉移」演練課目，驗證災害指管備援機制，屆時請民眾待在室內，直到警報解除聲響起，解除警報音符為1長音90秒。

新竹市警察局呼籲，請民眾於演習當日警報發放後，應立即配合交通疏導管制及進行疏散避難，除行駛中之台鐵列車、高速公路車輛外（准下不准上），所有行駛於市區車輛均應立即停靠道路兩側，乘客並應下車避難。

另請民眾、商家及全天候開放之機關應立即緊閉門窗、關閉水電瓦斯、熄滅燈火及立即進入防空避難處所避難。若在演習期間，經勸導後仍不配合指揮疏散避難者，違反《民防法》第21條規定，將視違規情節輕重，依同法第25條規定處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰，籲請民眾於演習時務必配合警方及協勤民力指揮疏散避難。

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