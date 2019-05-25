美中貿易戰激烈 中國祭出一波波反美宣傳自嗨

2019-05-25 08:17

〔記者鍾麗華／綜合報導〕在美中貿易戰越演越烈下，中國祭出一波波的反美與愛國教育宣傳，對內信心喊話。根據中國官媒《新華社》報導，中國「全民國防教育萬映計畫」從5月中旬起優選70部愛國主義影片，透過院線和網路在中國進行為期半年的集中放映活動。

報導指出，影片包括「建國大業」、「霓虹燈下的哨兵」、「南昌起義」、「南征北戰」、「離開雷鋒的日子」等。今年將集中展映國防軍事題材電影5萬場次，並舉辦電影觀後感、微電影、電影繪畫作品徵集表彰活動。

此外，中國中央電視台也在16日至23日短短8天內，播出7部「抗美援朝」舊片，包括「英雄兒女」、「上甘嶺」、「奇襲」、「冰血長津湖」、「鐵道衛士」以及「長空比翼」等，中方以此作為可以「打贏美國」的宣傳。

不僅狂播愛國主義影片，HBO熱播劇集「冰與火之歌：權力遊戲」日前播出大結局，不過，HBO表示，最後一集已因中美貿易緊張局勢在中國停播。而《新華社》竟刊文指，「權力遊戲」正式崩塌， 中國觀眾一片罵聲，並宣稱「爛番茄評分掉到了可憐的57％」。

不僅反美宣傳，中共中央軍委日前也宣布，由軍委政治工作部編印「習近平強軍思想學習綱要」，正式出版並印發全軍；而中國全境展開「我和我的祖國」系列宣傳教育活動，強調要藉此活動「把形勢講清、把前景講明」。

中國國家主席習近平日前結束為期3天的江西考察行程，並在演講時強調江西是紅軍長征集結出發地，而中國現正處在「新長征」路上，定要「戰勝來自國內外的各種重大風險挑戰」。分析認為，習近平此番說詞是要告誡中國民眾做好打貿易持久戰的準備。

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