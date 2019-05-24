貿易戰波及她 美國女主播雷根霸氣嗆中媒：不服來辯

2019-05-24 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰於5月初開打，中國旗下電視台日前直接點名美國知名女主播雷根（Trish Regan），認為她用煽動性的語言影響美國觀眾，暗指她「根本是川普的代言人」；雷根不甘示弱，在節目上做出反擊。

綜合外媒報導，中國官方操控的新聞英語頻道中國環球電視網（CGTN），日前該台女主播劉昕（Xin Lui，音譯）在節目中指名福斯財經網（Fox Business Network）的女主播雷根，批評雷根「把美國描繪成真正的受害者，暗指美國政府以前在某種程度上被詭計多端的中國人矇騙。」、「有鑑於福斯與現任美國政府關係密切，幾乎是共生的關係，可以說她代表川普領導的美國。」最後劉昕表示，除非美方恢復文明並平等對待中國，否則不可能進行有效的貿易談判。

無端被捲入風波的雷根，22日在節目中回應，「好的中國，這是美國女人的觀點」、「我將代表1.6億美國女性向14億的中國人發表談話」。接下來3分鐘，雷根秀出過去28年中國國內生產毛額（GDP）增長的圖表，顯示該國經濟的快速增長，對美國經濟構成生存威脅，中共的野心的確對美國不利；雷根還糾正劉昕的斷章取義，故意把雷根說的「貿易戰」說成「戰爭」。雷根表示，在貿易問題上，中國的確是不公平的，卻想引發紛爭，「抱歉，中國，你挑錯對象了！」

不甘被指責情緒化，雷根還在當地時間23日下午於推特上向對方「下戰帖」，內文寫道「嘿，中國國營電視台，我們來一場誠實的辯論吧！你說出時間和地點，我人就到！」

Hey #China State TV - let’s have an HONEST debate on #trade. You accuse me of being ‘emotional’ and not knowing my facts - wrong! You name the time and place, and I’ll be there! #TrishRegan pic.twitter.com/D0QMp0cIz4 — Trish Regan （@trish_regan） 2019年5月24日

#China is waging an information war against the U.S. ... and ME! China’s state TV accuses ME of being “emotional” and stoking fear, when in reality, I was stating the facts. China IS NOT playing fair when it comes to trade. China, you picked the wrong fight! #TrishRegan pic.twitter.com/6b4mwZzRBt — Trish Regan （@trish_regan） 2019年5月23日

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