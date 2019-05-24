新北市前議長陳幸進追思會 馬王朱吳合體出席

2019-05-24 17:41

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市議會前議長陳幸進於3月26日辭世，享壽76歲，治喪委員會今天下午在三重小巨蛋舉行追思音樂會，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前副總統連戰、前立法院長王金平、新北市長侯友宜、前新北市長朱立倫和前台北縣長周錫瑋等國民黨大咖都出席現場。

吳敦義出席追思會，頒贈覆蓋黨旗證書，家屬也捐贈救護車「寶石號」讓陳幸進遺愛人間，由侯友宜頒發感謝狀。追思會現場氣氛莊嚴肅穆，前來哀悼的貴賓也紛紛表達不捨，奉花儀式結束後，送別車隊也行經新北大道，走過其最終服務的鄉里。

馬英九說，陳幸進和自己在20年前認識，台北縣的升格就是在陳幸進任內完成、擔任升格後第一任議長。此外，幾年前競選總統時，因為有陳幸進的幫忙，讓自己在深綠的三重、蘆洲區拿下不少票。他說，陳幸進不分黨政全力協助議員問政，毫無保留的幫助年輕人，為新北市和台灣留下值得尊敬的典範。

周錫瑋也說，陳幸進在議會幫忙很多人，包括台北縣的升格也付出很大努力，讓大家對台北縣民有交代。

朱立倫則說，今天帶著非常沉重的心情來追思，國民黨歷代主席幾乎都到場，過去自己擔任主席，陳幸進擔任中常委也幫了很多忙。他說，幾年前母親過世，自己雖不希望麻煩別人，但陳幸進仍像家人般堅持幫忙母親後事，心中滿懷感謝。

陳幸進基層出身，曾任里長、市民代表，連任7屆議員、1屆副議長及2屆議長，並擔任國民黨中央中常委。

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