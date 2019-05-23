首搭戰車新竹掃街 郭台銘反駁拔樁這樣說…

2019-05-23 18:33

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘今天下午拜訪新竹市曙光女中、新竹縣義民廟和國民黨新竹縣黨部，並首度搭戰車在新竹縣市掃街拜票，引發外界聯想，政壇解讀他是到地方拔樁？

對於媒體詢問，政壇解讀他用戰車掃街是為拔樁？郭台銘說，他是政壇新鮮人，新鮮的優點是勇敢，不怕犯錯，第一次坐戰車掃街，他希望讓所有新竹縣市民看到他；他告訴大家，他是認真的，用過去45年努力，把自己優點讓所有人看到。

媒體還說外界稱他的梗王，郭台銘則說自己是「料王」，因為他講話都有料。

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