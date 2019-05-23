賴清德初選新方案 蔡英文：贏就贏輸就輸「沒有讓的問題」

2019-05-23 18:16

〔記者歐素美／台中報導〕蔡英文總統今天到台中港離岸風力重件碼頭視察，針對媒體詢問來者不拒，強調和賴清德之間的民調，「贏就是贏、輸就是輸，沒有讓的問題」，希望中執會儘快做出決定。被問到是否期待蔡賴配？蔡英文說，她對執政有信心，對2020勝選及民進黨民主的機制也有信心，希望集結最大的力量贏得2020大選，一加一確實大於二。

賴清德提出對比式民調，強調若他民調贏韓國瑜，韓國瑜又贏蔡英文，希望蔡英文能支持他選總統。對此，蔡英文說，初選規則昨天中執會有方案在討論，而且也討論相當長時間，也非常接近有結論，只要公平合理，中執會所做的決議她都會遵從，也希望中執會不要再拖延，儘早做決定，至於賴前院長的提案，「我覺得我們協調期滿長的，他都沒提出來，又在中執會提出來討論」，她強調，「贏就是贏，輸就是輸，沒有所謂讓的問題」。

媒體詢問蔡英文，在臉書強調一加一大於二，是期待蔡賴配？蔡英文強調，她的立場一直沒有變，對執政有信心，對2020勝選也有信心，對民進黨民主的機制也有信心，希望集結最大的力量贏得2020大選，一加一確實大於二。

另外，媒體希望蔡英文還原民進黨內初選閉門會議內容，究竟是外傳蔡英文的代表接受了，蔡英文不到現場卻又反悔，或陳菊原本就拒絕這個版本？蔡英文指出，她的在場代表是林錫耀，林錫耀向她報告當場就拒絕這個方案，她也並未接到中央黨部通知到現場的訊息，不知為何有這麼多不同的說法。

針對總統辦公室發表聲明批評民進黨主席卓榮泰不公正，甚至「沒收中執會」，是總統本人的意思？卓榮泰是否適合下週再繼續主持中執會？蔡英文說，昨天中執會有進行實質的討論，也討輪相當長的一段時間，也非常接近有結論，突然終止，有很多看直播的朋友感覺滿突兀的，至於下週中執會要怎樣舉行，相信中執委跟黨部會做最好的處理。

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