美國會殿堂播318紀錄片！ 眾議員：看到台灣對抗中國霸凌

2019-05-23 21:18

〔即時新聞／綜合報導〕導演傅榆期執導的318學運紀錄片「我們的青春，在台灣」，為期兩個月的國際巡迴正式展開，今（23日）巡迴首站就在美國國會。有聯邦眾議員看完影片後表示，「在影片中看到台灣人如何起身對抗中國的霸凌」。該部紀錄片接下來還會到包含倫敦、柏林、荷蘭、巴黎等共23個歐美城市巡迴放映。

根據《中央社》報導，學運紀錄片在美國國會雷伯恩辦公大樓（Rayburn house office building）的眾議院外交委員會聽證會會議室播映，正在美國訪問的文化部長鄭麗君、美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）、前美國務院負責亞太經濟合作會議（APEC）資深官員王曉岷（Robert Wang）、北卡羅來納州戴維森學院（Davidson College）東亞政治學教授任雪麗（Shelley Rigger）都到場觀看。

導演傅榆期致詞時一度哽咽，表示希望透過影片，讓更多人理解台灣2300萬人中，「每個人都獨一無二，且無論政治權力有多大，沒有一個政治實體能夠無視台灣生存的權利」。傅榆期盼望透過影片，讓更多朋友了解台灣人的處境與壓力。她也提到，台灣之所以這麼想要向國際發聲，就是因為受到嚴重的打壓。對於紀錄片在台灣國會都還沒機會播放，就搶先在美國國會上映，傅榆期不僅感到新奇，也覺得十分榮幸。

美國聯邦眾議員夏波表示，中國施壓台灣的霸凌行為是錯誤的做法，讓台灣無法參與今年WHA，不僅損害台灣利益，也傷害到國際利益。夏波看完影片後稱讚參與學運的年輕人勇敢、有膽識；夏波也表示，這部紀錄片非常重要，讓全世界的人了解台灣站起來，勇敢面對中國的霸凌。

文化部長鄭麗君也對此表示，很高興看到年輕一代創作者，勇敢說出有關台灣這塊土地的故事，展現出文化軟實力，讓世界更認識台灣。鄭麗君也表示，此行主要是和華府人權相關博物館進行交流，分享台灣人權、族群、平權上的努力的心路歷程，希望深化台美文化交流。

318學運紀錄片「我們的青春，在台灣」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法