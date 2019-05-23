蘇啟誠輕生源於上級壓力？ 監委籲審酌有無「積勞過度」

2019-05-23 17:59

〔記者謝君臨／台北報導〕針對我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案，監察院22日通過調查報告，糾正外交部；監委認為，外交部未釐清事實，即強令大阪處提出風災檢討報告，與蘇輕生具有重大關聯性，但至今無人負責；另以一通無法確認的通話內容，即認定大阪處服務態度不好，要求檢討；監委並請銓敘部審酌蘇有無「積勞過度」之情。

去年9月，燕子颱風侵襲關西機場，台灣民眾因機場封閉受困，責難大阪處官員接聽急難救助電話態度不佳，致大阪處的應變措施飽受批評，期間另衍生假新聞事件，同月13日，蘇啟誠在大阪官邸輕生，事後家屬指控蘇是不堪上級壓力。監委江綺雯、仉桂美調查後，認為外交部核有疏失，提出糾正的三大理由。

監委說，針對網友指控，撥打大阪處急難救助專線卻遭冷漠對待及訕笑，因通話無錄音，無從查證判斷；外交部未積極多方查證並釐清相關疑點，僅跟隨媒體報導及網路流言風向，即以一通無法確認的通話內容，認定大阪處服務態度不好，而對外表示要求大阪處應嚴肅檢討改進，事實基礎甚為薄弱，核有違失。

其次，去年9月8日，蘇手寫檢討報告初稿，與10日陳報外交部的版本內容相處甚遠，修改後的報告有「虛心接受鈞部懲處」、「難辭其咎」、「本處蘇啟誠處長…深感有愧職守願坦然受處」等語，若蘇真心接受自我扛責用語，應不至於自盡，顯可能承受外人所不知的上級壓力。

此外，外交部未要求蘇先交事件經過報告，即要求提出疏失檢討報告，似已有意對其究責；且台日協會副秘書長謝柏輝曾以Line傳送「外交部獎懲作業要點」給蘇。去年底，蘇夫人接受媒體訪問時也指出，蘇遺書「並未言及假新聞造成之壓力，而是…表明『不想受到羞辱』之遺言，以死明志」。

最後，外交部為駐日處的上級機關，對於駐日代表有指揮監督權責，卻放任其言行，未依法處置；監委指出，駐日代表謝長廷接受媒體訪問時，表示「大阪不歸我管」、「如果有錯，大阪辦事處應該道歉」等語，將輿論責難壓力引導轉至大阪處；外交部長吳釗燮表示，雖多次提醒謝並要求謹言慎行，但仍未見改善。

監委認為，從風災到輕生的10天內，蘇在上級要求檢討及輿論大肆抨擊的「內外交迫」情境下身心俱疲而選擇自盡，似可從寬認定為「積勞過度」，且其死亡與上開情事間有相當因果關係，查證結果供銓敘部參酌。

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