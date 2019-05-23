大阪前處長輕生案遭監院糾正 吳釗燮：外交部沒有疏失

2019-05-23 10:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕監察院昨針對關西機場事件處長自戕案，糾正外交部。外交部長吳釗燮今天表示，他認為外交部在這當中並沒有疏失，接到公文後再看如何處理。面對國民黨立委批評外交部推卸責任，吳釗燮也動氣回應「國會議員批評要憑良心」。

去年9月發生關西機場事件，我駐大阪辦事處長蘇啟誠在事件後自戕身亡，外界普遍歸因於假消息導致處長備感壓力，也傳出蘇輕生前接獲外交部懲處通知，家屬則指向蘇是不堪受辱被調回國。

監察院對此事立案調查，昨通過糾正外交部，表示「還蘇處長及大阪處同仁公道」，監院今下午將召開記者會說明。

立法院外交國防委員會今天就「美歐不承認中國具備市場經濟地位，我國之立場與因應作為」召開會議，吳釗燮列席報告並備質詢。

針對外交部被監察院糾正一事，吳釗燮在回答民進黨立委王定宇質詢時說，外交部還沒看到糾正公文，收到之後再看看後續如何處理，或和監察院做更詳盡的說明。

王定宇追問，吳認為該不該被糾正？吳釗燮回答，他覺得外交部在這當中並沒有疏失，大阪事件後，包括在立法院都有記者會，希望外交部趕快做檢討報告，我們應要求檢討，而且也承受了相當多的批評。大阪事件後，外交部內部也已做了非常詳盡的檢討。

國民黨立委呂玉玲質詢時也關切關西機場案，並不滿吳釗燮將所謂「應要求檢討」是將責任推給國民黨。呂玉玲也說，去年要求立院組成調閱小組及駐日大使謝長廷回台報告，但至今都沒看到。

吳釗燮則動氣回應，外交部沒有推卸責任，去年審查預算時，鋪天蓋地、龐大壓力壓向外交部一個非常優秀的公務人員，「這樣好嗎？這現在證明沒事」。呂玉玲激動回嗆，「是來自你們上層的壓力」。吳釗燮反問「什麼叫上層壓力？鋪天蓋地是說外交部一個優秀公務人員犯錯、打電話，叫蘇做寫檢討報告，現在證明不是了，國會議員的批評應該要憑良心！」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法