助提升孕產婦保健 瓜地馬拉雙部長WHA期間感謝台灣

2019-05-22 13:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣遭世衛大會（WHA）第三年拒於門外，但國際友人輪番站出來力挺。我中美洲友邦瓜地馬拉衛生部長蘇托在大會發言中感謝台灣政府，協助瓜國擴大孕產婦的健康覆蓋；瓜地馬拉外長何薇也公開推文感謝台灣強化瓜地馬拉健康系統。

WHA大會次日（21）議程結束後，已有美國、德國、英國、日本、加拿大、澳洲等理念相近國家，與史瓦帝尼、宏都拉斯、馬紹爾群島、聖文森及格瑞納丁、巴拉圭、瓜地馬拉與帛琉等友邦，共計13國，在閉門總委會、2對2辯論與大會發言等不同場合替台灣發聲。

在大會開議前，就已有14個友邦提案要求大會將「台灣參與案」列入議程，除了瓜地馬拉與尼加拉瓜未在提案之列，其餘全部友邦均先後提案。瓜地馬拉大使亞谷華當時說明，瓜地馬拉歷來透過多種不同方式表達對台支持，在大會發言、各項會議與執委會等場合，皆表達對台灣醫衛貢獻的肯定與感謝。

瓜地馬拉去年在大會中就曾發言支持台灣，今年亦如是。瓜國衛生部長蘇托（Carlos Enrique Soto Menegazzo）於大會次日，在有限的各國五分鐘發言中，就特別說，他要藉此機會感謝台灣政府，在擴大孕產婦的健康覆蓋及提供醫藥品上與瓜地馬拉進行合作，使瓜地馬拉能在強化健康系統、加強監測與緊急應變、增進傳染與非傳染性疾病策略應對等方面取得進展。

瓜地馬拉外交部長何薇（Sandra Jovel）21日也推文感謝台灣與瓜國合作，擴大孕產婦的健康覆蓋，強化瓜國的健康系統。

外交部長吳釗燮今天早上在外交部推特轉推何薇這則推文並表示，感謝瓜地馬拉的強力支持，「台灣能夠促進全球健康，為了所有人的利益」。

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