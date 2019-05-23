報告充滿揣測！蘇啟誠案外交部遭糾正 部分監委不認同

2019-05-23 15:44

〔記者謝君臨／台北報導〕針對「我駐大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生案」，監察院昨通過監察委員江綺雯、仉桂美的調查報告，糾正外交部；對此，有7名監委持不同意見，今提出8點看法，質疑該調查報告內容「充滿揣測之論…調查案文所稱各節，皆未提出證據，只有憑空臆測，若調查無實證，劇下斷言，有失公允」。

監委王幼鈴、田秋堇、蔡崇義、陳師孟、趙永清、高涌誠、張武修指出，報告認為外交部以一通無法確認的通話，就認為大阪處態度不佳，要求檢討改進，缺乏事實基礎。但大阪處確實於9月6日深夜接獲民眾求助電話，此通電話內容被貼文上網後，造成國人觀感不佳，外交部請大阪處檢討改進，並非絕無理由。

此外，該通電話的關係人，究竟是游姓大學生或後來自述的潘姓女子，此為本案關鍵，報告卻未能查明，理應深入了解南投地院的調查。

監委表示，調查意見指檢討報告遭修改，且並非蘇處長真心自我扛責，可能是受到外人所不知的上級壓力，內容充滿揣測之論，且調查案文所稱各節，皆未提出證據，只有憑空臆測，若調查無實證，劇下斷言，有失公允。

另，風災後，立法院國民黨團召開記者會，指駐日代表處對台民眾尋求救助漠不關心，表達最嚴厲譴責，請外交部追究相關責任。與會的台日會秘書長張淑玲表示，外交部會繼續檢討精進。由於立委要求駐外館處提出檢討報告，且國內大量媒體與社群網路群起攻擊，造成外交部與駐日各處、蘇處長承受無比壓力。

監委批評，報告未能提供外交部長及謝長廷的完整訪談紀錄，顯然斷簡殘篇捕風捉影。也未詳實查證謝、蘇事發後與外交部的所有電文，亦未詳駐外館處轄區規範，即猜測謝輕忽大阪辦事處的災情，不願就近關心500公里遠的大阪業務，反而前往1000公里遠的北海道，協助地震後機場受困的台灣旅客。

監委指出，報告指稱蘇處長疑被調職懲處，但蘇先前已任職那霸辦事處4年8個月，超過外交部駐外人員3年輪調回國或調他處的慣例；外交部重用蘇專長再提拔至大阪辦事處，蘇身為資深外交官，應無誤解外交部調派慣例；報告過度渲染想像蘇疑似因此受調派受罰，實未詳外交部人事體例。

監委強調，報告因關係國人對該事件的認知及深入了解，應全文公開，並作為未來假消息或面對輿論沸騰參考。此報告因有諸多需改善不足之處，貿然提出，對監院形象造成極大損傷，確為不宜。

監委說，因公務壓力折損了一名優秀的外交人員，是全民遺憾，本案涉及不實新聞傳播，報告能否釐清事實，還原真相，並彌平爭議，讓社會體認網路新聞的殺傷力，成為往後處事的借鏡，事關重要。但報告並未爬梳事理，推論揣度，深恐遺憾。

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