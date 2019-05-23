遭批「沒收中執會」賴清德陣營：賴未參與中執會開會

2019-05-23 11:48

〔記者楊淳卉／台北報導〕前行政院長賴清德昨突於民進黨中執會休息時現身中央黨部，當場拋出「贏的策略」新方案，中執會也在黨主席卓榮泰裁示下，未處理總統初選日程相關事宜提案就宣告散會，引發爭論。賴清德發言人李退之今受訪表示，賴清德沒有參與中執會的開會，只是在貴賓室內與黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、五人協調小組成員及雙方協商代表，一起提供他認為或許可以走得下去的贏的策略、贏的方案。

卓榮泰昨宣告散會引發包含陳明文等中執委不滿，甚至批卓「沒收中執會」。李退之今受訪說明，昨天中執會是進行到一個段落，在卓主席、秘書長、五人小組成員、雙方協商代表的休息過程中，卓主席要求雙方代表聯絡雙方參選人，針對中執會狀況，請雙方提供一個能夠再進行得下去想法或意見，賴院長接到這樣的通知後，決定親身到中央黨部去。

李退之說，中執會是黨裡面民主決策的一環，他們絕對尊重，其實中執會昨天也是開到休息的狀態，至於是否進行下去，他們都尊重中央黨部及中執會的各位前輩先進。

李退之表示，整個民主憲政的原則，不只是包含多數決，當然也包含各種最基本的法治原則。我們參加各種比賽，甚至大家「庄腳在賭博，都是照品照行嘛（台語）」，「照品照行應該看是要比賽，或是要離場」，當然是照已經講好的辦法繼續走下去，這也是民主社會一個基本的素養，所以這個部分，他想所有的賢拜、所有中執委先進，應該也是可以考慮在內。

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