卓榮泰挨批沒收中執會？ 林俊憲：太沉重

2019-05-23 11:16

［記者劉婉君／台南報導］民進黨昨天召開中執會討論總統初選日程等案，但在未做結論下，民進黨主席卓榮泰就裁示繼續協調後散會，遭批「沒收中執會、沒收民主、偏坦」。立委林俊憲今天表示，當時蔡、賴雙方均有代表參加，五人小組也有4人在場，不理解為何有沒收民主之說，「太沉重。」

林俊憲今天上午到台南市出席會勘行程時，面對媒體詢問時指出，昨天賴清德現身中執會，是因為黨主席要求聯絡蔡、賴本人，所以賴才會趕到現場，總統蔡英文本人雖然未到場，但在場的蔡營代表林錫耀也有保持聯絡，五人協調小組中，包括卓榮泰、陳菊、鄭文燦、柯建銘都在場，賴提出若蔡英文總統民調贏韓國瑜，無條件支持蔡連任，是希望能夠解決初選的僵局，他們也認為可以帶回去研究，所以黨主席才會裁決，希望能夠協調出雙方都可以接受的方式，所有的狀況，除了賴清德以外，相信小英總統應該也都有掌握現場的所有相關情形。

林俊憲說，目前的初選確實陷入僵局，賴清德提出那個方案，最主要的是可以不必讓中執會破壞到民進黨已經公布的遊戲規則。所謂的協調式民調，民進黨過去在初選的時候，有很多事也都是採用這樣的方式。方法有很多，當然都還沒有決定，至少有新的方法大家可以一起來思考，也許真的可以突破。

對於卓榮泰偏袒賴清德的說法，林俊憲表示，大家可以看出來，今天這是一場非常不對等的競爭，兩邊實力差那麼多，卓榮泰不可能偏袒任何一邊，整個初選程序不是黨主席一個人決定，從民進黨創黨32年以來，從來沒有初選到一半的時候，突然間去改變它的遊戲規則，相信任何政黨都不會有這種狀況，如果一直把民主認為是最高價值的民進黨，在比賽到一半時突然間改變遊戲規則，對黨的形象衝擊會很大。

至於總統初選的紛爭是否會影響明年的立委選情？林俊憲表示，民進黨每位立委候選人都是同樣的心情，都希望總統初選一定要趕快進行，要有一場公平、公正的初選，輸的人才會心服口服，贏的人才有時間和空間去進行團結整合的相關工作。

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