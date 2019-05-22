中執會攻防》民進黨初選喬不定 黃偉哲籲蔡、賴陣營各退一步

2019-05-22 12:43

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨總統初選民調時程一直喬不定，採用手機的比例也沒有共識，引發蔡、賴陣營隔空較勁，台南市長黃偉哲今天受訪時表示，希望協商時，雙方都能各退一步，不要機關算計，在民主機制下，秉持相互體諒的立場，攜手為了台灣打拚。

黃偉哲今天上午前往玉井參加「愛文芒果之父」鄭罕池的名人故居揭牌儀式，面對媒體的詢問，籲請參與初選的總統蔡英文、前行政院長賴清德等2陣營協商時，都能平心靜氣討論，不要惡言相向。

黃偉哲也希望蔡、賴能回想鄭罕池為了推廣產業，無私奉獻的精神，放開心胸，「人生短短幾個秋，沒什麼好爭的」，希望今天的中執會能夠順利。

至於手機所佔的比例，以及納入台北市長柯文哲對比民調的議題，黃偉哲指出，目前手機普及率已經很高，但有與家戶電話重複，以及使用者是否有投票權等，需要進一步釐清、討論。

黃偉哲提到，目前為止，國民黨是否納入手機民調仍不得而知，但要將柯文哲納入對比民調，而民進黨的做法該如何，「手機納不納，所佔的比例，以及柯文哲納不納，對比、互比所佔的比例」，都要去思考。

黃偉哲也說，國民黨的對手為韓國瑜或郭台銘，也因尚未確認，2人是否都納入，問題複雜，都值得探討，政治智慧大於機關算計，期盼雙方都能冷靜、理性去協商。

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