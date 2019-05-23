林姿妙備詢秘書長坐一旁 民進黨議會黨團批貽笑大方

2019-05-23 10:22

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今參與縣議會施政總質詢，但上備詢台時，縣府秘書長林茂盛卻坐在一旁，引發議員不滿；民進黨議會黨團緊急召開記者會，直指這是宜蘭縣史無前例的行為，丟縣民的臉，讓人貽笑大方，也顯現林姿妙只會跑攤，對縣政一竅不通。

民進黨議會黨團總召陳文昌指出，秘書長坐在備詢台，這是貽笑大方的事情，要坐也是副縣長坐，秘書長坐完全不合體制，根本是個大笑話，他質疑，林姿妙難道沒秘書長坐在旁邊，就回答不出問題？還是對縣政完全不了解？難道林姿妙的縣政就是走攤文化？握手文化？他更質疑議長張建榮，如果要首開這個惡例，應該要經過大會同意。

民進黨議會黨團發言人簡松樹說，這是宜蘭縣破天荒在議會發生的事情，秘書長坐在縣長旁邊，頭也不敢抬，只露出半顆頭，這根本是讓宜蘭縣被人貽笑大方，縣長備詢秘書長一定要坐在一旁才敢講話嗎？如果今天林姿妙上報告台要增加任何設備，或者旁邊幕僚遞小抄、給資料，他們都接受，一定會向議長抗議到底。

縣議員謝燦輝指出，以往的慣例，都是縣長單獨站在備詢台，現在秘書長坐在一旁，議員向議長抗議竟然沒效，實在讓人匪夷所思，且把有行政經驗的副縣長晾在一旁，讓副縣長情何以堪；議員劉添梧指出，林姿妙當縣長根本不用心，整天只會跑攤、握手，對縣政都沒有心要了解，對縣民完全不負責任，是宜蘭人的不幸。

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