黃光芹爆如何花天的？韓國瑜閉眼唸經後：祝福她

2019-05-23 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹昨天深夜11時許在臉書撰寫〈請韓國瑜再講講，你是怎麼花天的？〉一文，指稱高雄市長韓國瑜「現在還酒地」、睡前要喝一大杯高粱才能入睡等。對此，韓上午接受媒體訪問時，不僅現場閉眼默念心經內容，接著還回應「她所形容的這些，有很多事不真實的」。

韓國瑜表示，他1年多前在媒體前就公開承認，「因為我有反省力的，我自己公開講出來」，第三屆立法委員，他找不到人生方向，所以他不選了，事實上大家去查一下，立法委員自動放棄選舉的，非常非常地少，並再次強調他有反省力。

韓國瑜指出，一旦一名政治人物失去為人民服務的熱情和動力，就不適合再從事政治活動，這是1年多前「我自己對外面說明的」，且他一點也不害怕；至於說他是酗酒、每天都要喝、睡前1大杯金門高粱，「說實在的，大錯特錯」，並稱他睡前，心思（是）亂了，「我都是唸佛經，我一個人不喝酒，我喜歡喝酒是好幾個好朋友天南地北聊天，大家大聲地講笑話、泡茶，然後喝酒，我喜歡那種感覺」。

韓國瑜提到，就像有人喜歡音樂、閱讀、運動，「我喜歡跟幾個朋友聊天，然後大家喝幾杯酒，這是我的個性」，並指他當高雄市長至今5個月，他沒有喝醉過1次，並再次重申睡前是唸佛經，若大家願意給他1分鐘，他可以把睡前標準動作做給大家看，但不曉得媒體有沒有興趣。

韓國瑜提及，「我睡覺前不是一杯金門高粱酒，這是完完全全、錯誤的，而且我不曉得她的心理狀態，這完全是錯誤的指控韓國瑜」，並強調自己不是那種人；若今天事情很忙，他睡前就是花1分鐘唸心經，並當場直接在攝影機前閉眼默背給眾人聽。

韓國瑜說，所以他覺得黃光芹女士，「她所形容的這些，有很多事不真實的，但我還是祝福她，能夠找到寧靜跟快樂，好不好，謝謝」。

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