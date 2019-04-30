韓國瑜版稅爭議 苦苓曝李佳芬「後面還有50萬可以拿」

2019-04-30 09:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕知名作家苦苓一早針對韓國瑜《禿子跟著月亮走》這本書的爭議發表看法，他認為黃光芹識人不明、甚至「遇人不淑」、太過相信別人而沒有用合約來保障自己，才會惹的一身腥羶，且李佳芬說要把錢捐出去做公益，一直還沒有宣布要捐給誰。

苦苓在臉書表示，這本書的作者是掛名黃光芹，口述是韓國瑜等人，這一點很重要，黃跟時報出版社的老闆是舊識，因為這本書很趕，兩人是朋友，就沒簽約，先把書趕出來再說（一般作者都會先簽約再出書）。換句話說，這本書是他們兩人「發動」的，當然也有得到韓國瑜等人的同意。

這本書一共印了3萬本，版稅總共150萬，所以黃光芹說的是事實。但是版稅是先結半年的，應該只有75萬，而李佳芬堅持要先結算2萬本版稅，所以拿到了100萬，另外50萬到9月底才能再拿。

韓方原本要求21%的版稅，但因為市場行情最高也不過15%，出版社勉強答應給韓16 %的版稅，而由韓再付給黃20萬的稿費（稿費就是一次買斷，以後沒得拿了）。

100萬扣掉稅，還有給黃的20萬後，差不多是70幾萬，李佳芬也沒有說謊，只是不說不知道，她後面還有50萬可以拿。所以她說要把錢捐出去做公益，只是一直還沒有宣布要指給誰。

至於黃光芹在遭到韓粉威脅攻擊家人、被迫辭職並退出所有通告時，媒體問韓要不要去看他，韓說她現在心情很激動，等平靜一點了會去看她，但始終對黃不聞不問，也沒有公開勸阻這些激情韓粉的行為，可以說是「用過即丟」、沒有半點情義。

最後，苦苓要跟黃光芹說，就是因為你識人不明、甚至「遇人不淑」、太過相信別人而沒有用合約來保障自己，才會惹的一身腥羶。希望你們一家人都要堅強勇敢，那些「平庸的邪惡」、「集體的無意識者」，終究會埋葬在歷史的灰燼裡。

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