轟KMT群魔亂舞、4字暫別異常FB歲月 黃光芹：後會有期

2019-05-09 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹近日深陷多起風波，包括替高雄市長韓國瑜出書、遭韓粉圍剿威脅、與韓妻李佳芬的版稅糾紛、槓上觀光局主秘高美蘭等，堪稱身心疲乏，稍早她在臉書撰文呼籲「請好自為之吧！」不禁引起外界遐想。

黃光芹在文中表示，他從三月請辭、返家，至今已逾1.5個月，中間歷經重感冒，即便渾渾噩噩躺在沙發上，仍在臉書奮戰，天天陷入「我發文、新聞上架、記者來電、我做背景說明」的循環，並稱「自知，這不該成為常態；而我該說的，至今也說得差不多了」。

黃光芹指出，她有多年媒體經驗，「眼見國民黨兩度痛失政權。以為2000年國民黨喪失政權那一夜、群眾拿棍棒追打徐立德那一幕，最令人覺得震撼，怎料想得到，此刻的國民黨，飢不擇食，望梅止渴，群魔亂舞，自亂分寸，自失立場，價值盡失」。

黃光芹感嘆，別全推給韓流，「國民黨走到今天這種田地，噤若寒蟬，膽小投機，早已自失重返執政的勇氣與擔當」，她也引用「痛心疾首」4字，「來暫別這一段異常的臉書歲月」，並預告「日後，我將做些實事，我們後會有期」。

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