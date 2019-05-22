罵完警政署又被韓粉攻 黃光芹氣炸：我跟韓國瑜勢不兩立

2019-05-22 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹今在臉書大爆走，痛批「警政署長陳家欽是韓粉嗎」？指控警方對今年3月她被韓粉恐嚇的案子態度消極，卻想用5月發生的另一個案子來「一白遮九醜」，把惡韓粉的所作所為除罪化，文章一出，黃光芹又遭到大批韓粉圍剿，不過她意志堅定，且怒氣未消，反嗆韓粉「你們通通來，我不怕」，甚至還揚言「我跟韓國瑜勢不兩立」。

針對黃光芹、立委蔣萬安、高雄市議員簡煥宗、鄭孟洳等人都曾收到留言恐嚇，警政署調查指出，留言者不管經由跳板將IP位置營造在台灣及東南亞哪一國，研判最初上網位置幾乎都還是在中國。

對此，黃光芹今在臉書上表示，IP位置來自中國並不能解套所有網軍，「台灣人幹的，也有可能跳接，在加拿大、美國人幹的，IP位置也可能在中國」，痛批警政署長不知道是「吃韓飯還是吃藍飯」的，若不給個交代，就不用幹了！不料該文一出後黃光芹又遭到韓粉圍剿。

對於韓粉一再惡意攻擊，黃光芹氣炸又再臉書發文，「你們通通來，我不怕！剛一PO文，韓粉又來X！來呀！我不怕！私訊的，我立刻回電話，來一個，我回一個！你們憑什麼侵門踏户，動一動指頭，就來拜訪我！我不會像韓國瑜那麼低級，用屁眼看你們。我跟你們拼了，我跟韓國瑜勢不兩立！那些蹭韓飯的噁心、無恥的立委、議員，我吐你們口水！」

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