啟程訪日有不公開行程 柯文哲：外交不需拿到檯面上敲鑼打鼓

2019-05-23 08:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日啟程訪日，包括參加台日觀光高峰論壇、考察防災與東京奧運外，還計劃拜會多位日本政要如首相安倍晉三胞弟岸信夫、東京都知事小池百合子等，也被外界解讀為總統大選鋪路。此次訪日的行程被媒體發現有不公開的行程，日方態度保守，柯文哲表示，外交很多事情不需要拿到檯面上敲鑼打鼓，日本還是大國，處理外交有一定SOP（標準作業流程）。

柯文哲今早搭機出發前，在松山機場接受媒體聯訪，談到此次訪日行，柯文哲表示，日本與台灣在文化、地理、社會都滿接近，所以很多東西可以跟日本學習，第一台灣跟日本產業來往密切，因此主要參加的台日觀光論壇，日本來台一年190萬人次，台灣到日本則是460萬人次，但日本人口是台灣的5倍，很明顯台灣去日本的人多很多，因此要研究鼓勵日本來台灣觀光，這也是駐日大使謝長廷特別拜託他去參加，促進台日交流。

柯文哲說，第二，台北市市長本來就有很多城市外交，過去日本訪問團來台他幾乎都有會見，所以這次拜會東京都知事、首相弟弟、或自民黨幹事長或是日本跟美國特使，過去也有見面過好幾次，到日本就順便打城市外交，把該做的做完。

柯文哲提到，日本跟台灣一樣98%能源來自海外，日本也有颱風地震，特別是福島核災事件後，日本是怎麼處理能源與防災準備，這些都有可以借鏡的地方，所以這次去日本有重要目的。

媒體追問是否也包括總統目的，因核災超過市長權責，柯文哲則說，不會啦！市長每天也要處理產業問題，能源跟產業政策是合在一起的，例如LED燈降低能源需要，但整個產業會貴一點，最後還是可以達到平衡，所以北市慢慢要買服務，不買硬體、軟體的概念。

柯文哲舉例，議員很關心學校每個教室要不要裝冷氣機，市府做法不買冷氣機但買溫度，要求廠商溫度控在28度之間，廠商可以裝太陽板或遮陽板，或是水蒸幕、增加通風等方式，冷氣機只是其中一種方法，所以能源政策跟產業合在一起，跟台北市長也有關係。

媒體提到此行有不公開的行程，是因為日方保守？柯文哲問說，「不會，是哪一個部分？」媒體回答，「眾議員的」，柯才表示，其實外交很多事情，不需要拿到檯面上敲鑼打鼓。

媒體追問是否日方考量到可能參選總統，所以特別謹慎小心，柯文哲則表示，日本還是大國，處理外交有一定SOP。

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