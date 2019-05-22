華為禁令延燒！中國宣布二產業2年免稅 中國網友表示...

2019-05-22 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰如火如荼進行中，近日美、日、英都有更多企業表示暫停與華為合作，甚至有外媒報導指出，又有5家中國企業將被列為黑名單。對此，中國財政部今日宣布，將給予全國積體電路設計及軟體企業2年免徵企業所得稅等優待，不過卻有中國網友質疑政府「之前都在幹嘛？」、「火燒連營」才來減稅！

中國財政部在今日發出公告，表示為了支持積體電路設計及軟體企業，將免徵企業前2年的所得稅，第3年至第5年也按照25%的法定稅率減半徵收，到期滿為止。且這項法令追溯到2018年12月31日生效。據了解，雖然此公告日期所寫的發布日期是5月17日，不過其實是今晚才在官網發布。

此公告發布後，立刻引起中國各界熱議，網友幾乎一面倒支持，認為中國美中貿易戰、華為事件延燒至今，「終於要動真格的了」，紛紛留言表示「支持，早該這麼幹了！」；不過也有網友質疑「之前都在幹嘛？」、「火燒連營才搞這個」、「兩免三減半政策不是一直都有嗎，新發布這個是有什麼區別」？

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