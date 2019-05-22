初選民調公告並非兒戲！卓榮泰說重話：不能毀滅掉

2019-05-22 19:22

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〔即時新聞／綜合報導〕民進黨主席卓榮泰今（22）日在黨中央中執會，針對黨內初選制度指出，黨的制度不是為了贏一個人、贏一次選舉，而是要贏得社會認同、人民的肯定和支持，他強調3月13日的決定絕對不是兒戲，「今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生。」

民主進步黨主席今（22）日於中執會發表聲明，全文如下：

去年12月29日，我參加黨主席的補選，在政見發表會我公開的表示過，「我會公平、公正、公開地辦理黨內各項公職人員的初選提名，包括總統跟立委。」所以黨章、制度怎麼規定，我就必須怎麼做，所有參與初選的先進同志也都一體適用，身為黨員直選的黨主席，我受到這個制度的保障，我有義務和責任要來保障這個制度，我必須對全體黨員負責，我也必須對台灣未來民主的歷史負責。

各位記得，3月6日中常會、3月13日中執會，在場也是各位，兩次會議議決所公布的總統提名初選公告，中央黨部所據以執行的初選辦法、流程、以及採用的民調方式，在當時都經過大家通過，這是經過黨內多方討論所形成的共識，也是集合黨內前輩菁英智慧的結晶，已經行之多年，是為了讓黨內各類公職的初選制訂的，並且適用於所有的參與者，絕不是為任何個人單獨制定。這套制度能存在迄今，運作無礙，彰顯了黨初選制度的民主價值和進步性，不論總統初選有幾位登記參選，制度的公平性都不應該受到影響，只有制度被嚴格遵守，才能贏得黨內外人士的信心。

在總統提名初選辦法公告之後，中央黨部盡一切努力維護制度的尊嚴，盡一切可能促使參選人建立更多共識、促進內部團結，以贏得最後的勝選，我們沒有一刻背離過這個民主機制與勝選目標。我要非常感謝陳菊秘書長、蘇貞昌院長、柯建銘總召、鄭文燦市長，你們的無私與辛苦，這段時間協調小組或分工或集體聚會十幾次，嘗盡各種可能提出許多建議，我們絕對不放棄所有的努力，但如果協調到最後，參選雙方還是無法形成共識，那麼我就要遵守黨內既有的制度規範與已經公告的規則辦法，不能在已經完成初選登記、程序進行中，再片面修改比賽規則。黨內初選辦法的修改，除非在協調階段雙方合意按程序進行合理的調整，否則必須依照制度在選舉公告前提出並完成，或是依照制度適用於下一次，這是基本的道理、程序的公平與正義。我們黨歷年來都如此，今年也不能例外！

1986年建黨以來，民主進步黨與台灣的命運、國家的生存發展就緊緊扣連在一起，黨的制度不是為了贏一個人、贏一次選舉，而是要贏得社會認同、人民的肯定和支持，這樣黨才有能力守護台灣，讓台灣贏得國際的尊重。我曾經告訴國人同胞，我們要努力「讓台灣再一次因民進黨而偉大」，所以我們要極力呵護這個黨，不能讓黨受到任何傷害，黨要堅持走在正道之上，我們永遠不能忘記創黨的初衷，對人民的承諾！

我希望大家思考，我們今天坐在這裡，和3月13日坐在這裡，難道3月13日是如同兒戲般通過那樣的公告嗎?以後的歷史告訴我們，3月13日兒戲，我們今天用另一場來把它毀滅掉，我不能讓這樣的事實存在發生。

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