閃避勞團質問？ 郭台銘臨時取消夜市快閃行程

2019-05-21 23:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］投入國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘，今天一整天在桃園市連跑4個公開行程，原定晚上7點半要到桃園市八德區興仁夜市「逛夜市」，逐一與攤商、民眾搏感情，不過，大批民眾、媒體聚集夜市入口守候超過1小時，郭台銘卻以「突然有要事」為由取消行程，讓不少想一睹首富風采的民眾相當失望，由於現場有桃園產業總工會成員守候，欲表達三項訴求，推測郭台銘可能是收到通報，臨時更改行程迴避。

雖然沒能等到郭台銘，桃園產業總工會成員、桃園市好生活協會常務理事長朱梅雪等人，仍在夜市入口高舉標語、表達勞工三大訴求，包括發生職災雇主是否要入刑責、增加企業稅收提高勞工基礎年金、國定假日增加到123天。

工會成員表示，郭台銘身為一個總統參選人，有必要跟勞工說清楚，這三個訴求他同不同意，同時也想詢問郭台銘，關於富士康12名跳樓的員工，到底是自身的精神疾病，還是因鴻海集團的高壓管理所致，但非常可惜的是，郭台銘並沒有來到夜市，所以沒辦法對他提出這些質問，但希望他一定要回應這三個訴求，也希望郭台銘不要看到工人來質問他、提問他就「落跑」。

工會成員並在現場高喊「郭台銘選總統，勞工來考試」口號；朱梅雪受訪表示，他與工會成員在現場守候超過1小時，為了向郭台銘表達勞工訴求，但不知道郭台銘為何臨時取消行程，是否是因接獲通報有勞團欲表達訴求，還是真的突然有要事，這可能要問郭台銘自己了。

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