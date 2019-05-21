抹黑抹紅抹大便都有 郭台銘：只有賺錢才是經濟

2019-05-21 22:46

〔記者李容萍／桃園報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘21日在桃園市中壢區舉辦基層民意代表座談時細數「從4月17日參選以來，各種抹黑抹紅甚至抹大便都有，但是只有賺錢才是經濟」，強調若當選總統，一定輕賦減稅、擴大地方自治，要帶大家賺日本、美國、中國、德國人的錢，讓高科技走出去把錢賺回來提高貿易順差。過去蔣經國時代台灣每一年對外貿易可以有數百億元順差，都是以靠外銷賺錢為主，中壢的座談有里長原本到高雄旅遊，特地回中壢參加座談會支持他，他會帶領桃園做好拚經濟的工作，會贏得國民黨初選。

郭台銘說，台灣如何在中美貿易戰如何兩邊獲益，這議題不能5分鐘講完，只能說一定要拚經濟，他是基層起來的，懂經濟而且要讓中小企業手牽手、小手牽大手走向全世界，當選總統後會帶著所有部會解決問題讓經濟起飛，這樣才可以收稅，外銷賺錢財政重分配讓每個人都能得到好處。

他也呼應前總統馬英九執政所提「抽富人稅」，擴大稅基，強制抽富人稅，抽稅要抽得對，對於勞工或受薪階級，可以減免所得稅就要減免，他正在找一組人專門研究規劃，因為這牽涉到許多數字，稅也是國家財政來源，不能隨便說，但是「我也到美國取經，要擴大台灣稅基，同時我要帶著台灣拚外銷」。

郭台銘表示，他當總統的責任就是到美國、歐洲、日本、亞洲等地簽貿易協定，爭取免稅等外銷優惠，把大家帶到全世界當第一，到美國汽車城，紐約做5G等不同的生意，中華民國政府要投資成立中小基金，成立更多的工研院幫助台灣經濟發展，台灣大量的產品要提高附加價值，提高以後老闆自然賺錢，員工薪水就會增加。

郭台銘還說，拚經濟的時候尤其是要考慮年輕人未來要怎麼做，他允諾一定會許年輕人一未來，要讓年輕人願意生小孩，多生養得起，養不起國家想辦法幫你養，國家的錢哪裡來？答案就是「去賺外銷啊」，中壢過去是外銷出口的重鎮，他希望取得中壢GDP（國內生產總值）的數字，進一步調整每個地區外銷策略，雲林、高雄、新北、桃園都有自己的外銷發展方向，桃園可以規畫為精密工業重鎮。

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