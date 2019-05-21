賴清德訪新城風糖 強調續推地方創生與社會企業

2019-05-21 21:19

〔記者廖雪茹／新竹報導〕行政院前院長賴清德今天下午參訪新竹縣寶山鄉的新城風糖公司時表示，在院長任內提出地方創生政策，以經濟的手段導入科技，利用在地特色產業，吸引年輕人回鄉，創造源源不斷的收益；他肯定新城風糖發展社會企業的成果，也強調未來有機會當總統，會持續關心全台地方創生、發展社會企業，讓台灣均衡發展。

賴清德昨天下午約2點半，由新城風糖公司執行長王翎鳳導覽及簡報，不少社區居民現場迎接賴清德，與賴擊掌問候；賴清德也參觀新城社區樂齡學習中心，體驗榨甘蔗、揹蔗架，與當地農民互動熱烈。寶山鄉前鄉長范玉燕也到場。

賴清德表示，寶山鄉過去曾是製糖重鎮，物產豐富，緊鄰新竹科學園區，有農業也有科技，但隨著人口老化、外移而沒落，直到新城風糖公司成立後，積極重振社區傳統產業，保留了製糖的產業和文化，除了用科技的機械提高製糖效率，生產的原料甘蔗非常安全，是全國唯一製作未檢出丙烯醯胺的糖，目前產業具備規模，各種附加產品很多，相信未來一定會更好。

最令他感動的是，該公司提供20％的收益，做社區公益使用，從早期的老人關懷據點，到樂齡學習中心、共餐及長照C級巷弄據點等，回饋鄉里，並提供了在地新住民和年輕人許多就業機會，也重視母語教育，十分不容易。

賴清德說，過去他在行政院時非常重視社會企業，成立社會企業的平台，提供了微型企業的創業計畫，也提供SBIR小型企業創新研發計畫、中小企業信保基金等資金協助，同時建立一個友善的新創事業，就是要鼓勵更多人投入社會企業。

賴清德進一步說，他在行政院還提出另一個大的政策就是地方創生，希望以經濟的手段導入科技，利用在地特色產業，可能是文化、歷史等，吸引年輕人回鄉，讓地方源源不斷有收入又有支出，才能夠發展，未來如果有機會當總統，會持續關心全台地方創生，也發展社會企業，讓長者在家得到好的照顧，年輕人有好的發展機會，如此一來，台灣才有可能均衡發展。

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