賴清德批「若要贏要乾淨贏」小英自曝：316前曾與賴晚餐

2019-05-21 12:59

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨初選協商破局，引發賴清德重砲批初選制度，總統蔡英文今天表示，不能因中常會、中執會決策不如他的意，就被說成是不當程序，「有一點過度表達」，她也再度呼籲英賴合作，「1＋1大於2」。

總統蔡英文今天赴台船參加中鋼自由輪命名典禮，針對政壇及選舉話題逐一回答。

針對賴清德嗆「若要贏要乾淨贏」，劍指民進黨中常會，蔡英文表示，「沒有贏得乾淨的問題」，民進黨是民主政黨，決策機關在中常會、中執會，也是民進黨民主機制最主要組成，初選本來就應該以其決策作為指引，我們對此機制下決定都尊重。

針對賴激烈的說法，蔡英文要他說得具體，不能以含糊的概念講中常會、中執會決策，不能因決策不如賴前院長的意，就被說成是不當程序，「有一點過度表達」。

蔡英文說，賴的參選，事實上很多人感到意外，不能說這些人的感覺是錯誤的，她自曝，在316立委補選前幾天，曾在台南與賴晚餐，當場對他說，2020這一局我們倆最關鍵，將來你想做什麼，我們應該坐下來談一談，他的回答是「等316選舉後再說」。

在幕僚提醒下，蔡英文補充說明，她的想法沒有變，台灣未來發展很重要，呼籲大家能夠合作，在大選取得勝利，對台灣守護責任組成強勁團隊，繼續執行，「1＋1大於2」。

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