賴清德：若協商沒新共識 應照原本黨的制度

2019-05-21 09:11

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨中央昨就總統初選進行第三次事務性協調，但經三小時會議，蔡賴陣營對民調細節仍沒共識。賴清德今接受廣播訪問表示，他不認為昨天的談判是「破裂」，而是沒有新的共識，若沒有新的共識，就按照原來的制度走，也就是在五月底完成初選。他並說，蔡英文總統如果有新的想法，基於黨的和諧和團結，他們會以開放態度討論，「但看來不是」、「顯然對方目的不是在此」。

黨中央昨召集第三次事務性協調，蔡、賴兩陣營僅對政見發表會形式達成共識，其他民調細節包括對比對象、手機納入民調之比例，都未達成共識，目前初選期程也都還未確定。若明中執會前仍無共識，中執會則會是雙方陣營的決戰點。

賴清德指出，他登記總統初選之前，黨的初選辦法都已經公告，但很遺憾，初選期程已被更改兩次。他表示，黨中央的報告和之前的期程，是五月底完成，總統先、立委後，上次中執會後，希望把總統和立委期程對調。現在立委初選已經完畢，總統初選理應在五月底完成，也就是黨中央所宣布的，期程不變，就是五月底完成。

賴清德表示，登記前就知道初選辦法為何，現在初選走到一半，若有不同的要求，基於黨的和諧團結，只要合理都可以討論。但兩次協調會中「並不合理」，若兩次協調沒結果，就應該回到黨的辦法來，就是五月底完成初選，民調方面，若有共識就是對比式民調、沒共識就是互比式民調，並採家戶電話，一切回到黨的制度。

賴清德指出，有人提醒他，蔡英文總統掌握中執會和中常會，可能修改初選辦法，他認為切切不可。他表示，民進黨初選務必要守住民主精神、公平舉辦初選，任何人要贏都要乾淨的辦法。若破壞民主精神和公平初選程序，任何人即使通過初選，可能也難杜悠悠之口，難得到社會大眾支持，希望中執會同志要有體認。

賴清德並批評，蔡英文總統不只一次提到，尊重黨的機制來決定，但現在黨的機制已公告，如果有意見就要在公告前講出來，「不能聯考考到一半，突然要改變考試規則」，「如果你認為可以掌握中執會和中常會多數，可以任意改，再和社會說這就是民主，社會不會接受，只是陷民進黨於不義，完全違反民主精神。」

賴清德說，民主就是人民作主，誰代表民進黨，由人民作主。民主也是每個人的權利都一樣，要在比賽中間更改辦法，若沒有取得雙方共識，那就不公平。民主不是一方擁有改變規則的權力，另一方只能被迫接受。

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