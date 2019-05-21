團結不是一加一 賴清德：要很多加起來才能勝選

2019-05-21 17:35

〔記者廖雪茹／新竹報導〕前行政院長賴清德今天參訪新竹縣寶山鄉新城風糖休閒園區時，闡述他「務實的台獨工作者」的主張，「台灣本身已經是主權獨立的國家，名字叫中華民國，跟中國是互不隸屬的，如果我執政，我不會另外再宣布台灣獨立」。

前寶山鄉長李文榜公開表示，認同賴院長曾自稱是「務實的台獨工作者」。賴清德回應表示，台灣有兩千三百多萬人口，土地三萬六千平方公里，具備一個國家的條件，他所謂的「務實」反應在三個方面： 第一、台灣是一個主權獨立的國家，名字叫中華民國，跟中國是互不隸屬的，「如果我執政，我不會另外再宣布台灣獨立，因為台灣已經是一個主權獨立的國家」，就像「陳水扁當總統，沒有宣布（台灣獨立）；蔡英文當總統，也沒有另外宣布；未來我當總統，我也不會另外宣布」。

第二、台灣的前途，由2300多萬人口決定，這就是民主，人民是國家的主人，決定國家的未來；任何一個人，哪怕是總統；任何一個政黨，哪怕是執政黨，都不能取而代之。

第三是最重要的工作：發展經濟、建設國家、照顧人民、壯大台灣，唯有持續壯大台灣，符合人民的期待，才能讓國家長治久安、人民安居樂業。

賴清德今天參訪新竹縣寶山鄉新城風糖休閒園區時，有社區居民反問賴「一加一等於多少？」關於初選團結等問題詢問前院長。

賴清德表示，團結要「真團結」，民進黨是一個民主的政黨，既然有辦初選，就要公平公正公開舉辦初選，不管誰都要接受初選的結果，初選過後誰代表民進黨就要支持他，大選時大家團結，這才是團結真正的意思，不是一加一大於多少，而是很多要加起來，不是兩個人或政黨內的事情，要和社會共同合作，讓人民決定誰代表民進黨，才能贏這場選舉。

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