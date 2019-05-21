暗批韓郭國防概念 王金平提國防「三要」

2019-05-21 11:14

〔記者林良昇／台北報導〕角逐國民黨總統提名的前立法院長王金平今對於國防提出包含「要有團結一致的愛國心」、「要有精確的國防戰略」、「要買對的武器」等「三要」，才是國防該走的方向，而非「國防靠和平」或「國防靠美國」。

決戰2020，兩岸、國防議題是關注焦點，王金平今在立法院辦公室與美國台商會會長韓伯儒、國防部前副部長伍佛維茲、陸軍前副參謀長金約翰會面，並在會前接受媒體堵訪。

對於國防的相關議題，王金平特別提及另外兩名黨內總統初選競逐者鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜對國防的說法。王金平說，有人說國防靠和平，有人說靠美國，但他認為國防要是看「三要」，這「三要」才是國防該走的方向。

王金平指出， 第一，一定要全民都有團結一致的愛國心﹔第二，一定要有精確的國防戰略，領導國防的大方向﹔第三，一定要買對的武器，對台灣的防衛或對兩岸軍力的平衡能夠產生最好效果，並要買公平合理的價錢，不要浪費台灣人民的血汗錢。

此外，王金平在受訪時也提到兩岸關係，重申台灣最重大的困局就是在國內和諧、兩岸和平，這兩困境能解決，台灣的經濟自然能夠發展。

王金平強調，他對這兩問題有絕對的把握，兩岸問題解決好，在外交關係、國際組織、區域經濟組織、雙邊自由貿易協定簽署，都能獲得大陸的諒解或支持，台灣把兩個大困局解開，才有未來，回到亞洲四小龍之首。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法