王︰可相忍為黨 不能鄉愿為黨

2019-05-21

初選辦法不公平

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有意參選總統的前立法院長王金平昨接受電視專訪時痛批，國民黨總統初選辦法「當然是不公平」，那個是因人設事，他可以相忍為國、相忍為黨，但不能「鄉愿為黨」或「鄉愿救黨」。

對於高雄市長韓國瑜對選總統喊出「Yes,I do」，王金平表示，「笑笑就好！」他說，社會氛圍都感覺韓國瑜會參選，過去與韓見面，韓總是「祝你心想事成」，雙方沒有談到選總統。會幫韓選上市長，是希望韓成為好市長，當時還邀請四百多家廠商南下，努力幫韓發展高雄。

王金平並批評黨內初選辦法，他為國民黨感到可惜，從小到大參加考試及甄選，要上台大也要先報名聯考，選舉也是一樣，沒報名怎麼能成為候選人，選舉「沒有登記參選，卻能成為候選人，這是史上最大的創舉」。

沒說不接受全民調

王金平強調，國民黨常說「相忍為國」，自己從政四十多年一直相忍為國，也可以相忍為黨，但不能「鄉愿為黨」或「鄉愿救黨」，以前討厭民進黨是最大黨，不能變成不信任國民黨是最大黨。

「我沒有說不接受全民調！」王金平指出，他只說初選辦法不公平，對他而言，努力爭取黨員支持已經好幾個月，現在突然改變，好像跑一百公尺變成跑一千五百公尺，後來更加上高欄，「這樣公平嗎？當然是不公平！」

王金平表示，國家領導人最起碼要做到三點，一是國內問題要和諧解決，不能再對立和鬥爭；二是兩岸問題一定要解決，兩岸若沒和平，國家就沒前途；三是要解決經濟困頓問題，只要前兩項做好，經濟自然就會好。

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