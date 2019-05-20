不願為大巨蛋案接受測謊 柯市府官員：沒有必要

2019-05-20 14:01

〔記者沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋爭議持續延燒，前台北市都發局長林洲民多次指自己因大巨蛋案被逼退，並點名時任市政顧問兼市長室主任李文宗有替大巨蛋護航之嫌，日前政風處報告出爐，認定李文宗無不法情事，讓林洲民不滿揚言願接受測謊。不分藍綠議員今在議場點名多位柯市府官員，要求表態是否也願賭上政治誠信接受測謊，卻得到強悍回應「不願意」、「沒有必要」。

台北市長柯文哲今赴市議會進行大巨蛋等相關市政報告，針對林洲民在提供給政風處的檢舉資料中顯示，去年11月6日中午時分，市府顧問李文宗召集都發局長林洲民、體育局長李再立、法務局長袁秀慧、環保局長劉銘龍、秘書長張哲揚等，於市府11樓顧問室討論大巨蛋案，李文宗還明述：「林洲民在大巨蛋案都審若持續如此嚴格，將會造成遠雄公司出售大巨蛋的售價有鉅額的差異。」

市議員簡舒培、徐弘庭、洪健益、張茂楠輪番要求上述官員表態，敢不敢接受測謊，袁秀慧回應「不是敢不敢的問題，大巨蛋根本沒有賣，不知道售價」、「不會為這件事情接受測謊」。

李文宗則跳針強調自己說過了，當時政風處約談了18人，有18人的簽名，「不願意」接受測謊，張哲揚也接著表示「不願意」。劉銘龍簡單回應「沒有必要」，便轉頭站到一旁，李再立則企圖打圓場，稱「我覺得是看法規啦，如果法規規定需要，如果沒有規定需要，就沒有必要」。

徐弘庭直言，「願不願意接受測謊是你們的選擇」，但是市民都在看，既然與會者林洲民選擇當吹哨者，用政治人格來接說測謊，這是政治誠信的問題。

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