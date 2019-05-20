議員批任期完成9.79％就要選總統 韓國瑜答話「很哲學」…

2019-05-20 12:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕已表明要投入國民黨總統初選的韓國瑜，今天在議會遭多位民進黨議員質疑，就任高雄市長僅143 天，任期只完成9.79%，就表明要選總統，會辭市長嗎？要請假嗎？韓國瑜四兩撥千金說：「如果任何人當總統，沒辦法幫年輕一代打造好的環境，離開這個世界時是羞恥的」。

民進黨議員簡煥宗質詢韓國瑜說，韓市長原本說2020不在他考量之內，4月23日從美國回來後，發了4點聲明，到了5月17日，韓市長已經表明願意參加國民黨初選。

簡煥宗表示，5月17日是韓國瑜就任高雄市長 143 天，任期完成9.79%，剩下時間如何分配?是否採朱立倫模式，在選前3個月請假?

簡煥宗指出， 如果韓國瑜要請假的話 ，要請到72天 ，從6月初總質詢到9月，只剩100天，「韓市長要為高雄留下什麼?會帶職參選嗎？ 還是專心參選?」

議員李柏毅指出，韓國瑜市長選總統應該講清楚，「這段時間你的態度變化大，會是怎樣的總統候選人角色？」他批說，蔡英文反對一國兩制，你的方式是走入中聯辦。

李柏毅酸說：「總統參選人選人被議員質詢，是委屈你了」，到時候你要請假嗎？要辭市長嗎？如果下會期預算送進來，市長不在已經要去選總統了？這種情形高雄市議會沒遇過，預算如何審下去？他呼籲韓國瑜要清楚跟全台灣人講清楚，「要把台灣帶到哪裡？」、「怎樣讓台灣安全？」

對此，韓國瑜打太極說，幾位議員年輕臉孔，未來人生路很長。「如果任何人當總統，沒辦法幫年輕一代打造好的環境，離開這個世界時是羞恥的，」他強調這是使命感，中華民國總統及現任總統要謹記，幫台灣年輕人打造更好的環境。

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