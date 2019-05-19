館長怒譙韓「沒義氣」 韓國瑜：感謝樂捐高雄50萬

2019-05-19 20:55

〔記者方志賢／高雄報導〕網紅館長陳之漢昨晚直播表示遭抹黑「收50萬才力挺高雄市長韓國瑜」，當事人之一的韓國瑜事後卻回應「不予評論」，館長怒譙韓「沒義氣的人跟人選X小」。對此，韓國瑜今下午受訪時避談，僅說感謝館長樂捐高雄50萬元。

行政院副院長陳其邁要韓國瑜不要當「過水的人」，韓也笑說，尊重陳其邁的看法，拜託陳其邁支持高雄重大建設。

對郭台銘今到雲林，是否感到被郭踩線？韓國瑜說不管是柯文哲來高雄或是郭台銘去雲林都是好的，大家把理念告訴民眾爭取支持，他很健康、開朗看待。

作家苦苓日前指出去年選前有某黨送錢給館長陳之漢，才讓館長力挺韓國瑜，讓館長氣到喊告，苦苓後來向館長道歉稱「純屬聽聞」，但韓受訪時僅回應「不予評論」，讓館長氣炸怒譙「沒義氣的人跟人選Ｘ小」！

館長昨晚直播又怒譙韓國瑜「他這是不是叫無情無義？苦苓說有人送錢才支持韓，卻完全沒替我辯解耶」、「今天記者問你話，你都沒幫我說話，這叫做過橋拆橋，沒義氣啦！難怪這麼多人愈來愈氣你，連粉絲團都整個被人家拿走，沒義氣的人跟人選Ｘ小」。

韓國瑜今下午出席前行政院長張善政新書發表會，對於媒體問館長譙他「沒義氣跟人選Ｘ小」，韓國瑜避而不談，僅說謝謝館長，並感謝館長樂捐給高雄50萬元，幫助弱勢族群。

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