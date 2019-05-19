一次看懂！超酸 「韓國瑜總統夢進化史」影片上線

2019-05-19 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前鬆口願參加國民黨總統初選，17日更表態，若國民黨中央五人小組徵選納入總統初選民調意願，他會說「Yes, I do」。對此，臉書「打馬悍將粉絲團」貼出「韓國瑜的總統夢進化史」影片，網友看完酸說，「超越白賊義的傳人」！

韓國瑜日前透露，假設他選上2020總統，會選在高雄上班；等於鬆口要參選！他17日接受電視台專訪時，針對若國民黨中央五人小組徵詢時的態度，韓國瑜指出，假設黨中央五人小組有來徵詢、要將他納入初選民調，會說「Yes, I do」。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」貼出「韓國瑜的總統夢進化史」影片，內容為韓國瑜稱堅持不參選2020總統，到鬆口願意納入國民黨總統初選的新聞畫面，分別是「3/31唱歌：我堅持不考慮2020；4/23我沒辦法參加黨內初選；5/13黨徵召我參加初選，我會點頭，我選上總統，會在高雄上班；5/17如果我被徵詢參加初選，我的答案會是： Yes I Do。」

許多網友看完影片狂酸，「騙完高雄！繼續騙台灣！」、「吃銅吃鐵 只差不敢去死而已」、「MOU的錢進來了嗎...石油挖了嗎...賽馬場蓋了嗎...賽車場蓋了嗎...迪士尼蓋了嗎...狗屁一堆」、「終於找到超越白賊義的傳人！」、「一直騙 一路騙 繼續騙 獨騙騙不如眾騙騙」。

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