兩岸最新民調 近6成民眾挺蔡英文維護主權

2019-05-20 10:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕蔡政府執政三周年，兩岸政策協會今發布最新民調，針對維護台灣主權，則有將近六成、57%的民眾感到滿意，36.3%感到不滿意；對中共對台作法，則僅15.6%的民眾感到認同，同樣有近六成、59.9%感到不認同。學者指出，這些數據顯示蔡總統在兩岸政策的角色是顯性的，且聲量是正面的，若明年大選兩岸議題仍是主軸，將會具體呈現在得票數上。

兩岸政策協會今發布「蔡總統就職三周年暨近期兩岸關係發展」最新民調座談會，調查分為四題，包括台灣民眾對「習五條」態度、政府處理假訊息作法認同、維護台灣主權看法、與對蔡政府執政表現。

調查結果顯示，台灣人民對「習五條」後、中共近來對台作法的認同度，有15.6%的民眾感到認同，59.9%感到不認同；24.5%未表態。在蔡總統處理假訊息作法認同度上，有56.6%的民眾感到認同，29.6%感到不認同；13.7%未表態。針對蔡總統維護台灣主權方面，則有57%的民眾感到滿意，36.3%感到不滿意；6.7%未表態。而針對蔡總統就任以來的表現，有41%的民眾感到滿意，53.2%感到不滿意；5.8%未表態。

兩岸政策協會指出，民調結果清楚可見，民眾對於「習五點」以降的中共統戰作為確感憂心，而民進黨政府及國安團隊強化主權及國安的相關作為，也獲得大多數民眾的肯定。

師大政治系教授范世平說，從民調交叉分析來看，可以看到地域越往中南部、年齡層越年輕、教育程度越高，對蔡英文的支持較高。而從民調結果看明年選舉，除了蔡賴在維護主權上採以較強烈立場，柯文哲和國民黨參選人的做法要獲得年輕世代的接受是比較困難的。

兩岸政策協會研究員張宇韶說，蔡英文在兩岸國安議題有主場優勢、也主動出擊，在兩岸政策的角色是顯性的，聲量是正面的。

國際法學會副秘書長林廷輝則指出，蔡總統處理兩岸議題獲得的支持率將近六成。林廷輝說，各界可能都沒有想到習近平1月2日出手會那麼重，直接將一國兩制台灣方案搬出來，但蔡總統團隊可以在短時間內具體回應，「根本不是撿到槍、是槍早就準備好了」，民眾支持度會那麼高的原因也在這裡。林廷輝並認為，若2020大選還是以兩岸議題為主軸，這將會具體呈現在得票數上。

此次民調訪問委託循證民調公司於15月16日到17日進行調查，成功訪問1,069位成年人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3%。調查樣本分為住宅電話與手機電話。

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