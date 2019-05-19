民進黨總統初選 羅文嘉：雙方已簽字暫押6/10民調

2019-05-19 16:15

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨總統初選17日進行第二次事務性協商，民進黨中央當天公布會議共識，包括採對比式民調及納入手機，但賴陣營事後稱「前提是在5月底前完成民調，才有談手機民調空間」，被質疑反悔。民進黨祕書長羅文嘉今則表示，17日當天簽字的文件，有「暫押」初選時間，時間初步訂在6月10日至6月14日當週進行民調。

對於賴營提出「五月底完成為前提」說法，「2020年第15任總統提名初選第2次選務協調會議」文件流出，僅提及「雙方同意採對比式民調」、「同意手機納入民調」、「總統初選民調時間下次會議再議」3事宜，未有賴營所述「5月底前完成」的記錄。

羅文嘉指出，這份文件並非完整版，亦非雙方簽字版本，當天雙方押定的文件中，內容有暫定初選民調時間，於6月10日至6月14日進行民調，但時程與民調方式是一起處理，不分割，且只是「暫定」時間並非「確定」。他補充說明，當天會議中雙方已同意不公佈這份押定的文件。

羅文嘉還原會中討論狀況指出，賴陣營代表先提出希望時程要先確認，希望按上次黨中央所提方案辦理，同時強調不能只談民調方式而不談民調時程；蔡陣營代表認為民調時程不是這項會議處理範疇，應在5月22日中執會處理。因此，後來雙方同意若針對民調方式有共識時，可以考慮接受在6月10日至6月14日這週進行初選民調，原因是配合從5月25日開始每週一場、共二場的政見會，以及避開端午節連假。

賴清德發言人李退之今受訪表示，只要是合理、公平、公正的配套方案都能拿出來討論，至於能不能達到合理的共識，就要看大家有沒有辦法釋出最大的善意；如果真的無法達成共識，也只好回到原來的公告辦法，回到原來最初的決議，5月底前完成所有提名程序。

賴清德發言人李退之今則表示，針對民進黨總統初選事務性協調的問題，賴清德行動辦公室發言人李退之表示，所謂的事務性協調會議，本來就是在中央黨部的時程版本下進行協調，也就是總統、立委都要在五月底完成初選提名作業。他並指，5月1日黨中央在中常會提出報告案，規劃5月底前完成總統初選民調。不管是哪一個決議或辦法，賴清德都遵守黨中央的遊戲規則。

然而根據5月1日中常會決議，黨中央所提時程由討論案改列為報告案，並未對該報告案做出決議。

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