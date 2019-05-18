賴清德嘉義談初選困境：箭已射出，但靶卻被移走了

2019-05-18 19:06

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕前行政院長賴清德今天下午到嘉義市墊腳石圖書文化廣場舉辦新書「用行動帶來希望」簽書會，現場氣氛熱絡，談及民進黨總統初選時，他表示目前面臨的困境，就像是箭已經射出去了，但靶卻被移走了，希望中央黨部捍衛原本規劃的時程，如果再隨便改，社會不但會認為民進黨喪失民主精神，有可能被批評是要「博歹筊」（即詐賭）。

賴清德表示，來到嘉市民主聖地，讓他有感而發，面對中國步步進逼，台灣情勢更加險峻，國民黨因應之道，竟是競相提出與中國簽訂和平協議，西藏血淋淋教訓告訴我們，簽訂和平協議沒辦法阻止中國併吞；台灣不做第二個西藏、第二個香港，他自命更該要有捍衛台灣、承擔責任的勇氣。

談到民進黨總統初選時程遲遲未決定時，賴清德說，中執委應確定黨中央所提出來的期程，在5月底前完成初選，而競選辦法在他和蔡總統登記前都已公告，不應邊選、邊改辦法，看不到靶在哪裡，已招致社會諸多批評，現在連辦法都要中途更改，時程也一再拖延。

賴清德說，前些日子遇到一個朋友，向他批評國民黨的初選制度，過去國民黨初選是先射箭再畫靶，已經很嚴重了，現在國民黨卻連箭都還沒射，靶就畫好了；他目前遇到的困境，比國民黨還大，箭已經射出去了，但靶卻被移走了，現在要射往何處不知道，沒有靶。

賴強調，民進黨如果失去民主，不知道還能拿什麼尋求民眾的支持？希望中央黨部捍衛原本規劃的時程，如果再隨便改，社會不但會認為民進黨喪失民主精神，有可能被批評是要「博歹筊」（即詐賭）。

今天簽書會現場湧入大批賴粉排隊等著要簽書，一位女粉絲特地送上印有阿里山小火車的卡片給賴清德，盼由賴當火車頭帶領台灣浴火重生，現場民眾熱情高喊「賴總統、加油」，氣氛熱絡。

賴清德為上百位粉絲簽書合照，包括民進黨嘉市議員王美惠、台聯黨嘉市議員蔡永泉、遠東機械董事長莊國輝、賴的同學王仁樟醫師等人都到場為他加油，女粉絲陳靜茹與妹妹陳聖茹送上印有阿里山小火車的卡片祝福賴，還有從台北遠道而來的小粉絲跟著媽媽來為賴打氣。

稍早，賴清德到嘉市城隍廟上香祈福，受到廟方董事長賴永川率領董監事歡迎，賴感謝廟方在3年前台南發生0206地震時捐助善款。

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