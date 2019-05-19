中國官媒沾光台灣同婚合法 吳釗燮嗆「爛爆了」

2019-05-19 09:32

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣成為亞洲第一個同婚合法國家，引起全球關注。但除了外媒爭相報導，中國官媒《人民日報》竟也沾光宣傳「中國台灣同婚合法」。外交部長吳釗燮今天直嗆其大錯特錯，因這項法案由台灣國會通過，台灣是個民主國家，「和獨裁中國一點關係也沒有，人民日報就是老共洗腦器，爛爆了！」

同婚專法於17日在立法院三讀通過，消息傳遍世界各地，橫掃國際新聞。包括美國《路透社》、《美聯社》、《紐約時報》、《美國廣播公司》、《時代雜誌》、《CNN》；英國《BBC》、《獨立報》、《衛報》；德國《德國之聲》；法國《法新社》、《法國國際廣播電台》；日本《NHK》；新加坡《海峽時報》等媒體都報導此事。

中國官方對此低調，唯一提及此法案的官媒是《人民日報》海外版，指出「根據當地媒體報導，中國台灣地方議員首次通過同性婚姻合法（Local lawmakers in Taiwan, China, have legalized same-sex marriage in a first for Asia, according to local media reports.）」。

吳釗燮今天在推特上轉發《人民日報》海外版的相關推文，直嗆「大錯特錯！這項法案由我們的國會通過，很快地會由總統簽署生效。台灣自己就是個民主國家，和獨裁中國一點關係也沒有，人民日報就是老共洗腦器，爛爆了！（WRONG! The bill was passed by our national parliament & will be signed by the president soon. Democratic Taiwan is a country in itself & has nothing to do with authoritarian China. PDChina is a commie brainwasher & it sucks. JW）」

對於中國官方普遍對此事低調，《BBC》日前撰文指出，「中國不喜歡指出這個島嶼和中國不一樣的地方」。

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