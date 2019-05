中國官媒沾光台灣同婚合法 吳釗燮嗆「爛爆了」

2019-05-19 09:32

〔記者呂伊萱/台北報導〕台灣成為亞洲第一個同婚合法國家,引起全球關注。但除了外媒爭相報導,中國官媒《人民日報》竟也沾光宣傳「中國台灣同婚合法」。外交部長吳釗燮今天直嗆其大錯特錯,因這項法案由台灣國會通過,台灣是個民主國家,「和獨裁中國一點關係也沒有,人民日報就是老共洗腦器,爛爆了!」

同婚專法於17日在立法院三讀通過,消息傳遍世界各地,橫掃國際新聞。包括美國《路透社》、《美聯社》、《紐約時報》、《美國廣播公司》、《時代雜誌》、《CNN》;英國《BBC》、《獨立報》、《衛報》;德國《德國之聲》;法國《法新社》、《法國國際廣播電台》;日本《NHK》;新加坡《海峽時報》等媒體都報導此事。

中國官方對此低調,唯一提及此法案的官媒是《人民日報》海外版,指出「根據當地媒體報導,中國台灣地方議員首次通過同性婚姻合法(Local lawmakers in Taiwan, China, have legalized same-sex marriage in a first for Asia, according to local media reports.)」。

吳釗燮今天在推特上轉發《人民日報》海外版的相關推文,直嗆「大錯特錯!這項法案由我們的國會通過,很快地會由總統簽署生效。台灣自己就是個民主國家,和獨裁中國一點關係也沒有,人民日報就是老共洗腦器,爛爆了!(WRONG! The bill was passed by our national parliament & will be signed by the president soon. Democratic Taiwan is a country in itself & has nothing to do with authoritarian China. PDChina is a commie brainwasher & it sucks. JW)」

對於中國官方普遍對此事低調,《BBC》日前撰文指出,「中國不喜歡指出這個島嶼和中國不一樣的地方」。

