高市府大撒幣？為省1分鐘花4600萬開路

2019-05-18 12:27

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府老是說財政困難卻大撒幣？為了省1分鐘時間，竟花4600萬元開路，讓時代力量議員林于凱「越想越奇怪」。

高雄市議會昨天下午審查工務局提案，其中工務局針對要價4607萬的「前鎮區凱得街西側8米巷開闢工程」提出墊付案，因未於年度預算案中編列，引起多位議員質疑，但最後於爭議中通過。

但時代力量議員林于凱質疑說，該工程所開闢的小巷，僅能為居民省下1分鐘通行時間，但卻要用墊付的方式花費高達4607萬，且其中土地費竟就佔了4350萬元。

林于凱事後表示，經過更仔細研究，發現「離奇之處」。他說，目前凱得街與憲德街之中段，沒有橫向聯通道路，要到對街必須南繞或北繞，但僅需繞行約2、300公尺距離，如果真的在中間開了這條長42米的聯通8米巷，頂多幫居民省個1分鐘的時間。

林于凱說，該工程總經費共4607萬元，其中包含土地費4350萬元、地上物補償費20萬元、施工費208萬元、設計監造費22萬元、工管費7萬元，為了節省1分鐘，卻必須花費4350萬徵收土地，這件事讓他「越想越奇怪」。

林于凱表示，墊付案通常是有特殊原因，才會提出，例如中央撥付計畫補助款要搭配地方配合款時，因來不及在年度預算編列，就會提墊付案，但本案由高雄市政府全額自付，他與郭建盟、李喬如等議員都提出質疑：「為何不編列在年度預算接受監督？」

對此，工務局解釋說，本案位於籬仔內重劃區的邊界，依據「平均地權條例施行細則」及「高雄市實施平均地權基金收支管理及運用自治條例」，重劃區抵費地處理的所得價款，扣除重劃經費後的剩餘款，一半要使用在重劃區內的建設，一半要繳回高雄市平均地權基金。

工務局強調，這條巷道的開發，就是使用平均地權基金，因為是使用平均地權基金來進行這條位於重劃區邊緣的巷道開發，所以沒有編列在年度預算內。

不過，多位議員都認為這樣作法，有規避預算審查的嫌疑。林于凱與李喬如更表示，是長韓國瑜老是說高雄市財政困難，必須要說明這條巷道開發的必要性，

連國民黨籍的議長許崑源也表示，工務局必須針對「為何須使用墊付案的方式處理」，說明本案有何急迫性及優先性？

但也有其他議員認為，這是促進重劃區的發展，因為位於重劃區附近，才能使用這筆基金預算，應該不予阻擋，最終本案在爭議中通過。

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