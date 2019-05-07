高屏大橋慢車道一發生事故就塞爆 議員：實在過於狹窄

2019-05-07 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市議員林于凱今（7）日在臉書上表示，上周在高雄市交通局舉辦的活動中才剛提到快慢車道的分隔設計相當不合理，活動才隔兩天，馬上在高屏大橋因前方發生事故，機慢車道整個大回堵。

高雄市議員林于凱今在臉書上提到，在高雄與屏東相連的高屏大橋上，快慢車分隔島的設置不甚合理，因此導致只要一有事故，後方車流便容易造成回堵，再來市區汽車在右轉前原本有充裕時間切到外側車道，不過受到分隔島的干擾，車速放慢後會造成速差，將造成車流的混亂，不管對於機車或是汽車駕駛都非常困擾。

網友對此十分認同，紛紛留言表示「機車本來就可以跟上車流，卻要因為部分人不敢跟上車流而剝奪正常騎士的道路使用權不覺得哪邊有錯誤嗎？」、「早該解除禁行機車，全世界都在車向車速分流，只有台灣還在車種分流」、「在馬路上慢的都是汽車好嗎」、「誰把這個設計鏟掉，就投誰」、「把分隔島左移或直接鏟掉如何」、「用輪子種族歧視」。

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