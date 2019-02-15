高雄馬拉松出現簡體字、疑引用共產黨名言 市府這麼說…

2019-02-15 21:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市運動發展局主辦的2019高雄國際馬拉松比賽，17日就要登場，高雄市議員林于凱今天在臉書發文，貼出上頭印有「堅持到底、堅持就是胜利」字句的馬拉松路線指示看板，酸說「韓市長推的雙語教學雙語城市，原來是簡體中文啊！」網友更揪出，「堅持就是胜利」疑似引用中國共產黨名言！

高雄市運發局則解釋，本屆比賽日本選手209人居冠，指示牌除繁體中文，另製作少數日、英告示牌，但因中國選手也有75人，才使用簡體字「胜」，為避免爭議，會修改為繁體的「勝」字。

不過，眼尖的網友發現，看板上的「堅持就是胜利」這句話聽起來怪怪的，不太像台灣用語。

網友上百度查詢，赫然發現原句是「堅持到底就能胜利」，是中國共產黨主要創始人之一的李大釗說的，後來毛澤東在《持之久戰》中，改成「堅持抗戰就是胜利。」

網友紛紛留言說：「連句子都是中國共產黨說的！」、「直接抄襲中國的馬拉松賽標誌看板啦！」、「理當詔告已任中國高雄韓區長」。

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