高雄輕軌二階公聽會意見整合 林于凱：40％支持原路線加平面

2019-05-02 13:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄輕軌二階公聽會後，時代力量高市議員林于凱指出，其團隊夥伴根據交通局提供的五場公聽會逐字稿，彙整各方意見做出歸納分析，發現支持原路線加平面的最多、佔40%。

林于凱團隊彙整資料，支持原路線加平面的最多、佔40%，其次為支持改路線的佔13%，支持立體化（高架或地下化）佔15%，支持全面停建的佔13%，其他意見佔20%。

林于凱指出，目前還在專家學者會議階段，之前已經開了三次專家學者會議，大概是委員分工、場勘原路線、向捷運局索取相關評估資料等，第四次專家會議會針對之前五場公聽會提出原路線問題進行討論，討論民眾提出問題是否有優化可能性。

此外，立體化、共用路線或是路線變更的方案，也會在專家會議進行成本效益評估，以及評估優缺點比較。

他評估捷運局的立場，是希望將比較無爭議的西臨港C17~C20及東臨港線C32~37先完工，並且將新購置的11車廂（目前是9車廂在跑）進行機電整合測試完成後加入營運，將車距從15分鐘降為7.5分鐘。

而第四次專家會議時間還不確定，林于凱會爭取列席參與，捷運局則說明專家會議是獨立進行，連局長也沒參與，但可提供會後報告。

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