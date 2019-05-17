台灣同婚合法化 英外相推文道賀

2019-05-17 17:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院今三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，台灣成為亞洲首個同性婚姻合法化的國家。法案通過後，英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）推文向台灣道賀。

杭特在推文中表示，恭喜台灣民眾制訂出同性婚姻！「這對台灣LGBT團體是很棒的消息，也是亞洲LGBT平權的又一大步邁進」。

立法院院會今處理同婚專法，在民進黨團人數優勢下，讓部分關鍵條文順利採民進黨團再修正動議版本，法案並在今下午3點半左右順利三讀通過。

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