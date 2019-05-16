台灣加入WHO宣達團 今晚出發前進日內瓦

2019-05-16 21:54

〔記者姚介修／桃園機場報導〕由「台灣聯合國協進會」（TAIUNA）近40人組成的「2019台灣加入WHO宣達團」於晚間從桃機出發前往日內瓦，將在世界衛生大會WHA大會期間為台灣84%人民希望要加入WHO參加世界衛生大會WHA的意願宣達。

理事長蔡明憲行前表示，這次前往日內瓦承擔絶大多數台灣人民的期許與付託為台灣要參加WHO作宣達，他也提到，很不幸到今天為止，政府仍未收到WHO秘書處發出的邀請函，顯然是中國在WHO從中作對，阻擾台灣參加第23屆WHA大會，這次去也會對中國無理打壓台灣表達嚴厲的譴責與抗議。

蔡明憲也指出，這次宣達團也會與衛服部及外交部、民間團體召開國際記者會，在記者會中表達台灣84%人民要參加WHO的意願，向全世界表達健康是全世界人民的人權，也會表達台灣在過去對全世界健康貢獻不遺餘力。

他也提到，今年有比往年多出幾倍近30個國家會公開表示支持台灣加入WHO，希望全國不分黨派一致為台灣加入WHO努力。

這次團員近40人，其中有很多學生及團員都是自費參加，其中很特別的是一名大一郭姓女學生，她說，在學校都是模擬聯合國的課程，希望藉此隨團實際參與活動，瞭解台灣目前真正的處境，也可以實際為台灣出聲，此行宣達團還準備了多國語言要支持台灣加入WHO的文宣，希望可以讓國際也可以瞭解，這次WHA大會將在本月20至28日在瑞士日內瓦舉行。

相關影音

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法