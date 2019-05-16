蔡英文與大里工業區廠商座談 「一例一休」成箭靶

2019-05-16 21:50

〔記者陳建志／台中報導〕蔡英文總統今天到台中參拜宮廟時，趁著中午空檔到大里工業區和100多位廠商業者進行便當會，出席業者抱怨「一例一休」修法後，不僅加班費大幅調高，勞工也抱怨無法加班，蔡英文表示，這一直是她「心中的痛」，認為勞動檢查不是開罰單，應該聽取業者的心聲，希望在行政法令和行政作業中找出調適的空間，至於加班時數及費用，希望政府和大家一起來努力。

蔡英文總統今天中午出席這場不對外公開的座談會，和100多位大里工業區廠商一起吃便當，並聽取大家的意見，有多位業者抱怨，「一例一休」推動後衝擊中小企業，造成加班費大幅提高，增加工廠負擔，而且連勞工想要加班也無法如願，造成中部手工具和機械業的業務萎縮。

蔡英文還現場進行調查，詢問大家是否贊成增加加班時數，結果有超過半數業者舉手贊成，蔡英文說，她知道「一例一休」施行後，加班費太貴的問題，而勞工朋友無法加班，增加收入，一直是她「心中的痛」。

蔡英文在會中說，希望勞動部「不要太為難企業」，勞檢不是開罰單，而應該重視輔導訪視，加強和業者溝通，重視勞資協商，將會收集大家的意見，下次修法時能更符合實際的需求。她並說，會想辨法在行政法令中找出「加班的空間」，至於加班時數及費用，希望政府和大家一起來努力。

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