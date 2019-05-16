「改革者是孤獨的」 蔡英文：起厝起一半 師傅毋通換

2019-05-16 16:58

〔記者歐素美／台中報導〕總統蔡英文今天下午到台中市潭子區潭水亭參拜，受到民眾熱情歡迎，搶著跟小英總統合照及握手。蔡英文說，「改革者是孤獨的，看到這麼多鄉親支持，覺得很溫暖」，她並細數年金改革、稅改、幼兒津貼及長照等政績，尤其不畏中國文攻武嚇、堅守民主，台灣需要這樣有意志、能力及堅定守護台灣的領導者，強調「起厝起一半，師傅毋通換」，呼籲民眾再支持她一次，民眾則高喊「好」！

蔡英文今天下午在立法院長蘇嘉全、台中市議員蕭隆澤及周永鴻等陪同下，到潭水亭參拜。蔡英文說，「這3年來，我是很打拚及很有決心的總統，以前總統不敢做的，我都做了，因為我不做就來不及了，例如年金改革，如果我不做就破產，對國家財政將造成很大債務，早點做可以有較長的時間做調整，影響較少，相信過幾年大家會覺得蔡英文做這件事，對國家是很好很好的事情。」民眾則大聲回應，「是啦」。

蔡英文說，這幾年台灣經濟穩定往上走，因中美貿易戰，世界需求雖受到一點影響，但台灣的內需，即台灣內部的力量可以將經濟撐起來，所以經濟不像國際市場起起伏伏，還是穩定的往上走，經濟發展、稅收就多，政府就要拿出來照顧人民。

蔡英文指出，自2016年上任後就準備進行稅改，當時一直被攻擊，經兩年努力，立法院終於通過，2018年實施，「今年報稅大家才感覺蔡英文有真正在做事情」，因為很多人不了解，改革者要受到一段時間的攻擊及批評，「改革者是孤獨的，看到這麼多鄉親支持覺得很溫暖」。

她並指出，今年下半年台灣經濟將很不一樣，因為目前台商註冊回台投資已達2790億元，全年可達5000億元，前瞻基礎建設計畫今年也是全速進行，今年是台灣投資大爆發的一年，投資最多的地方，北部是桃園，中部是台中，台中有很多新的投資都是最新的科技，彰化離岸風電大型的機具材料等支援系統也都在台中，離岸風電到2025年投總金額將達一兆元，對台中機械產業是很好的機會，好好做下去，台灣一定有很多投資的機會，年輕人會有很多好工作的機會。

蔡英文並表示，政府很照顧年輕人，除了減稅，還有育嬰津貼及幼兒津貼；長照2.0，民眾有長照需求，只要撥打電話1966，相關單位就會評估並提供幫助，100元服務費 ，民眾只要出16至30元，其餘由政府支付，蔡英文一年節省3、400億，拚經濟，也照顧年輕人及勢大（老人），更重要的是照顧這個國家的主權，這幾年中國對台打壓、文攻武嚇，蔡英文沒有在主權讓步，不接受九二共識、一個中國 及一國兩制，這種壓力會愈來愈大，台灣需要有意志、能力及堅定守護台灣的領導者，國際社會都支持蔡英文，認為蔡英文是挺住台灣立場、堅定守護台灣民主，台灣的總統「就鰲ㄟ」（很厲害）。現在基礎打好了，要開始蓋美美、好用且堅固的厝給台灣人，「起厝起一半，師傅毋通換」，呼民眾再次支持蔡英文；民眾則高喊「好」。

潭水亭管委會主委蔡瑞忠說，蔡總統第二次到潭水亭，希望她繼續連任再回潭水亭參拜，祈求觀世音菩薩保祐蔡總統2020年年連任成功；市議員蕭隆潭則贈送粽子，祝蔡英文總統包中連任。

立法院長蘇嘉全說，剛到潭水亭廟裡拜拜，隨手為蔡總統抽一支籤，結果就抽到「籤王」，觀音媽很靈顯，知道蔡總統是國家元首，這幾年辛苦保護台灣，經濟做得好又減稅，呼籲民調一定要唯一支持蔡英文。

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