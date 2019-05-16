北京力挺「逃犯條例」 陸委會：披著羊皮的狼

2019-05-16 19:10

〔記者鍾麗華／台北報導〕北京中央駐港聯絡辦公室、國務院港澳事務辦公室昨天首次表態力挺港府修訂「逃犯條例」，陸委會副主委兼發言人邱垂正今天在例行記者會上表示，北京的說法彷彿是「披著羊皮的狼」，居心叵測。不但無法緩解各方疑慮，更坐實民眾憂慮、恐懼真實存在。

邱垂正強調，台灣不可能接受任何消滅中華民國主權的作為，台港正常交流互動之所以受到干擾及阻礙，就是中共因素在背後作祟。中共惺惺作態，藉一件不幸的殺人事件，要將香港社會送進由中共主導全面管制的牢籠，進而將台灣框限在「一中框架」當中，這些政治圖謀昭然若揭，也不可能得逞。

邱垂正重申，港府修法讓在港或赴港的國人，籠罩在隨時被移送到中國的恐懼陰影下。我們不可能同意與港方在此前提下溝通，也不會在修法通過後，同意港方所提的個案移交。港府捨易求難，反而以高度爭議的修法方式方法來取代，相關行徑，匪夷所思，迄今仍拒絕各方提供可以兼顧保障人權與彰顯公義的建議，罔顧民意一意孤行，我方再次呼籲港府虛心傾聽各界與國際社會對修法建言。

邱垂正表示，我方希望按照平等、尊嚴、互惠的前提，與全世界司法區域進行實質司法互助合作，對香港也是持同樣務實與開放態度，希望建立台港司法合作機制，只可惜港方長期漠視我訴求，導致相關問題還未根本解決。但雙方討論司法互助合作機制的大門永遠敞開，港府若真以台港民眾福祉跟權益為念，就應正視台灣建議，並積極回應。

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