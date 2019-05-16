國台辦稱汪洋訓示台媒是抹黑 陸委會斥：顛倒是非

2019-05-16 19:27

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國政協主席汪洋日前「訓示」台媒高層努力宣傳「一國兩制」，國台辦昨稱是「台灣當局刻意抹黑」。陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會表示，汪洋日前說法已經引起我社會反感，國台辦還大言不慚，根本就是顛倒是非，欺瞞大眾，凸顯中共對台統戰無所不用其極。

邱垂正指出，中共在「習五條」後擴大操作多元手法，對台各階層進行統戰滲透，為其政策政策背書，意圖對台推進一國兩制，分化我社會。汪洋在陸方舉行兩岸媒體人北京峰會上要求我媒體宣傳「一國兩制」，還以輕蔑態度妄議台灣時政，已引起我社會強烈反感，國台辦還大言不慚，歸責我政府，根本顛倒是非，欺瞞大眾，再次凸顯中共對台統戰無所不用其極。

邱垂正強調，中共是專制政權，體制內沒有新聞自由，只會箝制言論與新聞自由，眾所皆知，我們要再次呼籲台灣媒體，不應也不宜協助中共進行對台政治宣傳，應認清中共對台統戰與分化野心，珍惜台灣社會得來不易的新聞與媒體自由環境，秉持新聞公正客觀與自律的原則，肩負社會公器責任。

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